Kurioses

Postbote soll knapp 1000 Briefe entsorgt haben

München / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei. (Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild )

Ein bislang unbekannter Postbote soll in München an die 1000 Briefe in Kleidercontainern und Mülltonnen entsorgt haben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, habe eine Anwohnerin den Vorfall am Freitagnachmittag beobachtet und die Polizei alarmiert.

Veröffentlicht: 26.11.2023, 17:19 Von: Deutsche Presse-Agentur