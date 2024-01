Parteien

Positionspapier: CSU sammelt Demonstrations-Forderungen

München / Lesedauer: 1 min

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern und Parteivorsitzender, nimmt an einer Pressekonferenz zu den Ergebnissen der Sitzung des CSU-Vorstands in der CSU-Landesleitung teil. (Foto: Peter Kneffel/dpa )

Die CSU will Steuern senken, das Bürgergeld abschaffen, die Atomkraft wiederbeleben, Bauern und Gastronomen stärken: Diese und bereits bekannte weitere Forderungen enthält ein neues Gesamtkonzept der Parteispitze zur Wirtschafts-, Steuer- und Energiepolitik. Der Parteivorstand hat das Papier mit dem Titel „Bündnis für Mittelstand - Für ein wirtschaftlich leistungsfähiges Deutschland“ am Freitag in seiner Sitzung beschlossen.