Polizist entdeckt beim Zelten zufällig unerlaubte Waffe

Winzer / Lesedauer: 1 min

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. (Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild )

Beim Zelten an der niederbayerischen Donau hat ein Polizist eine Softairpistole im Hosenbund eines Mannes entdeckt. Ein 36 Jahre alter Mann kam am Montagabend zu dem in Winzer (Landkreis Deggendorf) campenden Polizisten und dessen Freund und fing ein Gespräch mit den beiden an, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Veröffentlicht: 15.08.2023, 10:18 Von: Deutsche Presse-Agentur