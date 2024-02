Polizist bei versuchter Festnahme in Regensburg verletzt

Ein Polizist ist bei einer versuchten Festnahme in der Oberpfalz so schwer verletzt worden, dass er operiert werden musste. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wollte der 25-Jährige zusammen mit einem Kollegen in Regensburg zwei Männer festnehmen, die vor einer Disco in einen körperlichen Streit verwickelt waren.

Die beiden 39 und 27 Jahre alten Männer sollen bei dem Vorfall am vorvergangenen Sonntag zunächst geflüchtet sein. Als die beiden Zivilpolizisten die Männer einholten, soll einer der Tatverdächtigen dem 25-Jährigen ins Gesicht geschlagen und ihm dabei unter anderem zwei Knochenbrüche zugefügt haben.

Danach seien die beiden Männer zunächst erneut geflüchtet. Der 39-Jährige sei später im Rahmen der Fahndung festgenommen worden, der 27-Jährige habe sich der Polizei gestellt. Der Beamte kam laut Polizei ins Krankenhaus, habe es aber zwischenzeitlich wieder verlassen. Sein Kollege wurde bei einem Sturz leicht verletzt.

Eine Richterin erließ zunächst Untersuchungshaftbefehle wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die beiden Tatverdächtigen, auf Antrag der Verteidigung wurden die Haftbefehle jedoch außer Vollzug gesetzt. Die Kripo sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.