Polizeieinsatz an Schule in Oberfranken

An der Mittelschule im oberfränkischen Naila hat es am Freitag wegen einer Bombendrohung einen Polizeieinsatz gegeben. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen besteht jedoch keine akute Gefahr für Schülerinnen und Schüler, Lehrer oder die Bevölkerung, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken. Der Polizeieinsatz habe gegen 10.00 Uhr begonnen. Ob ein Zusammenhang mit früheren Bombendrohungen an anderen Schulen bestehe, werde geprüft, sagte der Sprecher weiter.