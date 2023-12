Polizeiauto steckt im Schnee fest: Anwohner helfen

„Auch Helfer brauchen manchmal Hilfe“: Ein Polizeiauto ist in Kempten von einer schneeglatten Straße abgekommen und von mehreren hilfsbereiten Anwohnern zurück auf die Fahrbahn geschoben worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Nachdem die Anwohner demnach am Montag unaufgefordert zur Hilfe geeilt waren, bedankten sich die Beamten und gingen wieder ihrer Arbeit nach.