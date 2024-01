Polizei zu Bauernprotesten: Mehr Zeit einplanen

Angesichts der erwarteten Verkehrsblockaden von Landwirten in Bayern hat die Polizei an die Menschen appelliert, mehr Zeit für den Arbeits- und Schulweg einzuplanen. Erwartet werden vielerorts Verkehrsbehinderungen, vor allem in der Nähe von Autobahnen. „Noch ist alles entspannt“, sagte ein Sprecher der Polizei in Unterfranken am Montagmorgen. Mancherorts seien schon zahlreiche Traktoren unterwegs, der Verkehr fließe wie etwa im Bereich Aschaffenburg/Bessenbach eher zäh.

„Wir sind mit zahlreichen Kräften im Einsatz“, schrieb die Polizei München auf der Plattform X (vormals Twitter). „Bitte beachtet regionale Verkehrshinweise und habt Verständnis für eventuelle Zeitverzögerungen.“

Aus Protest gegen Kürzungen im Agrarbereich wollen Bauern an vielen Orten im Freistaat auf die Straße gehen. Bei Maroldsweisach im Landkreis Haßberge kamen in den Morgenstunden Hunderte Traktoren, Lastwagen und Baufahrzeuge nahe einer Kreuzung der Bundesstraßen 303 und 279 zusammen und sorgten für Verkehrsbehinderungen. Die Lage blieb nach Angaben einer dpa-Fotografin zunächst ruhig, eine Fahrspur war für den Verkehr frei.

Die Proteste richten sich gegen Sparpläne der Bundesregierung bei Agrardiesel und der Kfz-Steuer.