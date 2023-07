Neustadt an der Waldnaab

Polizei verhindert Trunkenheitsfahrt mit Sattelzug

Windischeschenbach / Lesedauer: 1 min

Auf der Motorhaube eines Streifenwagens steht der Schriftzug «Polizei». (Foto: David Inderlied/dpa/Illustration )

Den richtigen Riecher gehabt: Einsatzkräfte der Polizei haben einen sich verdächtig verhaltenden Lastwagenfahrer von einer Fahrt mit rund zwei Promille intus abgehalten. Eine zivile Streife beobachtete den 47–Jährigen am Montagmorgen, weil dieser betrunken auf der Rastanlage der Autobahn 93 bei Windischeschenbach (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) herumlief, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Veröffentlicht: 18.07.2023, 10:02 Von: Deutsche Presse-Agentur