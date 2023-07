Polizei umstellt Wirtshaus wegen Mann mit Spielzeugwaffe

Wegen eines mit einer Spielzeugpistole bewaffneten Mannes hat die Polizei ein Wirtshaus im niederbayerischen Landkreis Landshut umstellt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte ein Zeuge am Donnerstagnachmittag beobachtet, wie der 19–Jährige auf der Bundesstraße 15 bei Kumhausen mit der vermeintlichen Schusswaffe in der Hand unterwegs war und dann in der nahe gelegenen Gaststätte verschwand.

Einsatzkräfte der Polizei umstellten demnach das Gebäude, überwältigten den jungen Mann und nahmen ihn fest. Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei der Waffe um eine Spielzeugpistole handelte. Bedroht hatte der 19–Jährige in dem Wirtshaus niemanden, sagte ein Sprecher. Die Kontrolle des Mannes zeigte außerdem, dass er am gleichen Tag bereits eine Anzeige wegen Erschleichens von Leistungen von der Bundespolizei erhalten hatte. Laut dem Sprecher war er ohne gültiges Ticket mit dem Zug gefahren. Der Mann habe der Polizei gegenüber angegeben, dass er nach Ungarn reisen wollte. Nach dem Vorfall in dem Wirtshaus erhielt er eine Anzeige nach dem Waffengesetz.