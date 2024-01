Ermittlungen

Polizei sucht Tatverdächtige nach Raubüberfall in Oberbayern

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. (Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild )

Zwei Männer werden nach einem Raubüberfall in Oberbayern von der Staatsanwaltschaft Traunstein und der Kriminalpolizei Mühldorf am Inn gesucht. Laut Mitteilung der Polizei vom Mittwoch ereignete sich der Überfall bereits im Juli 2023, als zwei Männer in einer Wohnung in Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) eine 17-Jährige attackierten.

Veröffentlicht: 03.01.2024, 10:30 Von: Deutsche Presse-Agentur