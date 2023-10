Landkreis Pfaffenhofen

Polizei stoppt Lasterfahrer mit 2,5 Promille

Schweitenkirchen / Lesedauer: 1 min

Auf der Motorhaube eines Streifenwagens steht der Schriftzug «Polizei». (Foto: David Inderlied/dpa/Illustration )

Bei einer Verkehrskontrolle in Oberbayern hat die Polizei einen Lasterfahrer mit rund 2,5 Promille aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fuhr der 52-Jährige am Donnerstag mit einem 40-Tonner auf der Autobahn 9 in der Nähe von Schweitenkirchen (Landkreis Pfaffenhofen).

Veröffentlicht: 13.10.2023, 11:47 Von: Deutsche Presse-Agentur