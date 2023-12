Landkreis Miltenberg

Polizei stoppt Autofahrerin mit 4,2 Promille

Bürgstadt / Lesedauer: 1 min

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei. (Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild )

Die Polizei hat in Bürgstadt (Landkreis Miltenberg) eine Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen, die mit über vier Promille unterwegs war. Eine andere Verkehrsteilnehmerin hatte den Beamten am Samstagnachmittag ein Auto gemeldet, das in Schlangenlinien fuhr, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Veröffentlicht: 03.12.2023, 10:41 Von: Deutsche Presse-Agentur