Polizei: Stall mutmaßlich zum zweiten Mal angezündet

Nach einer mutmaßlichen Brandstiftung vor gut zwei Jahren hat ein Feuer einen Stall in Oberbayern am Donnerstag erneut beschädigt. „Vieles deutet auf eine Brandstiftung hin“, sagte ein Polizeisprecher. Den Schaden schätzte die Polizei auf einen Wert im sechsstelligen Bereich. Menschen und Tiere wurden bei dem Feuer in Mehring (Landkreis Altötting) demnach nicht verletzt.

Zeugen hatten laut Polizei in der Nacht auf Donnerstag mehrere Verdächtige beobachtet. Eine Fahndung mit Hubschrauber und mehreren Streifenwagen sei aber erfolglos geblieben.

Den Angaben zufolge war ein Stall an derselben Stelle in der Nacht auf den 1. November 2021 bei einer mutmaßlichen Brandstiftung zerstört worden. Damals sei ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Das Ermittlungsverfahren in dem Fall sei aber eingestellt worden, sagte ein Polizeisprecher.

Ob die Polizei damals einen Verdächtigen identifiziert hatte, sagte der Sprecher nicht. Auch ob die Ermittler im Fall des Feuers am Donnerstag einen Verdächtigen im Visier haben, blieb zunächst unklar. Die Polizei suchte nach Zeugen.