Polizei rettet Eichhörnchenbabys

Rödental / Lesedauer: 1 min

Die Polizei hat in Rödental (Landkreis Coburg) Eichhörnchenbabys gerettet. Wie sie am Montag mitteilte, rief ein Bürger am Samstag an, um zu melden, dass in einem Park mehrere vermeintliche Hundebabys lägen.

Veröffentlicht: 14.08.2023, 10:50 Von: Deutsche Presse-Agentur