Landkreis Ansbach

Polizei kommt wegen Brand und findet Cannabispflanzen

Wassertrüdingen / Lesedauer: 1 min

Eine Cannabispflanze blüht. (Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild )

Wegen eines vermeintlichen Gewächshausbrands haben Polizisten in Mittelfranken eine mutmaßliche Cannabisplantage gefunden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, zündete ein 25–Jähriger am Dienstag am Einsatzort in Wassertrüdingen (Landkreis Ansbach) Reste von Cannabispflanzen neben dem Haus an, in dem er diese offenbar gezüchtet hatte.

Veröffentlicht: 06.09.2023, 11:49 Von: Deutsche Presse-Agentur