Polizei findet zehn Kilo Kokain bei Kontrolle auf A7

Die Polizei hat bei einer Kontrolle auf der Autobahn 7 bei Füssen (Landkreis Ostallgäu) zehn Kilogramm Kokain in einem Auto gefunden. Nach Angaben des Bayerischen Landeskriminalamtes (LKA) vom Mittwoch wurden der Fahrer und sein Beifahrer bei dem Vorfall am Sonntag zunächst festgenommen. Der Fahrer befinde sich seit Montag wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz in Untersuchungshaft. Der Beifahrer sei wieder entlassen worden, sagte eine Sprecherin des LKA. Demnach waren die Männer auf der A7 Richtung Süden unterwegs, als Beamte der Grenzpolizei eine verdachtsunabhängige Kontrolle durchführten und dabei die Drogen sicherstellten. Ein Test habe positiv auf Kokain reagiert.