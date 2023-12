Polizei findet 65.000 Euro Bargeld bei Auto-Kontrolle

Die Polizei hat auf der Autobahn 3 in Niederbayern ein Auto kontrolliert und dabei etwa 65.000 Euro Bargeld gefunden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, entdeckten die Beamten das Geld bei der Durchsuchung eines Autos bei Neuburg am Inn (Landkreis Passau), mit dem drei Männer im Alter von 25, 34 und 57 Jahren Richtung Österreich unterwegs waren. Weil die Männer demnach keine plausible Erklärung hatten, woher das Geld kam und was sie damit vorhatten, beschlagnahmten die Beamten es. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seien die Männer am Mittwoch wieder entlassen worden. Gegen sie werde nach der Kontrolle am Dienstag wegen des Verdachts der Geldwäsche ermittelt.