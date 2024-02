Polizei fasst Graffiti-Sprayer nach Suche mit Hubschrauber

Nach einem Fluchtversuch und einer Verfolgung per Hubschrauber hat die Polizei einen Graffiti-Sprayer in Oberbayern festgenommen. Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, besprühte der Mann in der Nacht auf Montag in Geltendorf (Landkreis Landsberg am Lech) eine S-Bahn. Der 38-Jährige sei nach kurzer Suche mit einem Polizeihubschrauber in einem Waldstück in der Nähe gefunden und vorläufig festgenommen worden. Am Montagmorgen wurde er demnach wieder gehen gelassen. Gegen ihn werde wegen Sachbeschädigung ermittelt; die Polizei schätzte die Höhe des Schadens auf 600 Euro.