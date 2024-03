Polizei fängt entlaufenes Pony ein

Die Polizei hat im mittelfränkischen Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen ein entlaufenes Pony eingefangen. Wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte eine Passantin das Tier an der Bundesstraße 2 bei Treuchtlingen entdeckt. Demnach übergaben die Beamten das Pony nach dem Vorfall, der sich bereits am Dienstag der vorigen Woche ereignet hatte, wohlbehalten an seine Besitzerin. Zu Unfällen kam es laut Sprecher nicht. Wie das Tier ausbüxen konnte, war zunächst unklar.