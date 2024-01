Polizei erschießt angefahrenen Fuchs

In Karlstadt (Landkreis Main-Spessart) hat die Polizei nach einem Wildunfall einen Fuchs erschossen. Das Tier wurde am Dienstag von einem Auto angefahren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Am gleichen Tag starben auch ein Waschbär und ein Bussard bei Wildunfällen in Karlstadt.

Bei verletzten Wildtieren wie dem Fuchs versuche die Polizei den Jagdpächter zu erreichen, sagte ein Sprecher. Grundsätzlich seien Polizei und Pächter in solchen Situationen gleichberechtigt. Dann komme es darauf an, wer zuerst vor Ort sei. Die Beamten waren den Angaben zufolge vor dem Pächter an der Unfallstelle und entschieden, das Tier zu erschießen.