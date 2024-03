Polizei: Busfahrer schubst Fahrgast aus Linienbus

Ein Busfahrer soll einen 29 Jahre alten Fahrgast aus einem Linienbus in Rothenburg ob der Tauber (Landkreis Ansbach) geschubst haben. Der 29-Jährige habe gerade aus dem Bus aussteigen wollen, als der Fahrer ihn aus bislang unbekanntem Grund geschubst habe, teilte die Polizei am Freitag mit. Dann sei die Ehefrau des Busfahrers dazugekommen und habe den Fahrgast festgehalten. Der Mann wollte sich den Angaben zufolge befreien und versuchte, den Fahrer mit einer Bierflasche zu schlagen. Der wehrte sich laut Polizei und die Flasche prallte zurück gegen die Stirn des 29-Jährigen, der sich bei dem Vorfall am Donnerstag eine Platzwunde an Stirn und Ohr zuzog. Gegen alle Beteiligten wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.