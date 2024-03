Polizei beschlagnahmt Autos: Verdacht auf Geldwäsche

Weil sie mutmaßlich in bar bezahlt worden sind und der Verdacht auf Geldwäsche besteht, hat die Polizei zwei Autos beschlagnahmt. Die Beamten kontrollierten am Freitag ein Auto im Wert von 78.000 Euro in Niederwinkling (Landkreis Straubing-Bogen), teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Fahrzeug hatte ein Ausfuhrkennzeichen. In Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft beschlagnahmte die Polizei das Fahrzeug.

Während die Beamten die Anzeige aufnahmen und mit dem Fahrer sprachen, kam ein zweiter Mann hinzu und berichtete von einem weiteren Auto an der Grenze zu Österreich, in Pocking (Landkreis Passau), das ebenfalls in bar bezahlt sein worden soll. Das Auto sei 80.000 Euro wert und auch zur Ausfahrt aus Deutschland bereit. Die Beamten beschlagnahmten daraufhin auch dieses Auto wegen des Verdachts der Geldwäsche. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.