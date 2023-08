Miesbach

Polizei beendet illegales Autorennen auf der A8

Holzkirchen / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei. (Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild )

Eine zivile Streife der Polizei hat auf der Autobahn bei Holzkirchen (Landkreis Miesbach) ein illegales Autorennen beendet. Am Montagabend seien den Beamten in einem Baustellenbereich auf der Autobahn 8 in Fahrtrichtung München zwei Autos mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen, teilte die Polizei am frühen Dienstagmorgen mit.

Veröffentlicht: 01.08.2023, 05:37 Von: Deutsche Presse-Agentur