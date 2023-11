Verkehr

Polizei: 15 Verletzte bei Busunfall mit Schülern an Bord

Laberweinting / Lesedauer: 1 min

Beim Unfall eines Linienbusses mit Schülern an Bord sind in Niederbayern am Mittwoch Polizeiangaben zufolge 15 Menschen verletzt worden, fünf von ihnen schwer. Unter den Schwerverletzten sei auch der Busfahrer.

Veröffentlicht: 15.11.2023, 15:30 Von: Deutsche Presse-Agentur