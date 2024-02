Politiker-Derblecken auf dem Münchner Nockherberg

Es ist ein Pflichttermin für die bayerische Polit-Prominenz und darüber hinaus: Heute Abend (19.00 Uhr) steht wieder das traditionelle Politiker-Derblecken zur Starkbierprobe auf dem Münchner Nockherberg an. Dann versammeln sich Spitzenpolitiker aus Regierung und Opposition, allen voran Ministerpräsident Markus Söder (CSU), um sich bei der Fastenpredigt vom Kabarettisten Maxi Schafroth die Leviten lesen zu lassen und das anschließende Singspiel zu verfolgen.

Im Singspiel werde es ein „Duett-Duell“ des CSU-Ministerpräsidenten und seines Stellvertreters von den Freien Wählern, Hubert Aiwanger, geben, hatte Stefan Betz vom Singspielteam vorab angekündigt. Es spiele auf der Heimfahrt von der Fastnacht in Franken, verrieten Betz und sein Kollege Richard Oehmann. Erstmals bekommt Agrarministerin Michaela Kaniber (CSU) beim Singspiel einen Part, was bei ihr durchaus Freude ausgelöst haben dürfte: Auf dem Nockherberg derbleckt - also: parodiert und verspottet - zu werden, gilt letztlich als Privileg.