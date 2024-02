Pleite in Leverkusen wirkt nach: „Absoluter Albtraum“

Fußball

München / Lesedauer: 1 min

Münchens Thomas Müller reagiert auf dem Boden. (Foto: Rolf Vennenbernd/dpa )

So schnell verarbeitet auch ein Ex-Weltmeister eine Niederlage in einem Topspiel nicht: Das 0:3 bei Bayer macht Münchens Thomas Müller weiter zu schaffen. Die Champions League in Rom könnte helfen.