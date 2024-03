Plädoyers im Prozess um Tod der Studentin Hanna

Im Prozess um den Tod der Studentin Hanna aus Aschau im Chiemgau werden am Freitag (9.30 Uhr) die Plädoyers erwartet. Das Verfahren vor dem Landgericht Traunstein war ursprünglich bis vor Weihnachten terminiert. Doch die Beweisaufnahme in dem Indizienprozess gestaltete sich schwierig - der Angeklagte schwieg vor Gericht.

Auch ein Befangenheitsantrag der Verteidigung gegen das Gericht hatte den Prozess verzögert. Eine Vertretungskammer hatte den Antrag schließlich als unbegründet zurückgewiesen. Ein Urteil könnte am 19. März gesprochen werden.

Hanna hatte in der Nacht zum 3. Oktober 2022 in dem Club „Eiskeller“ in Aschau im Chiemgau gefeiert und sich frühmorgens auf den Weg nach Hause gemacht - dort kam die 23-Jährige nie an. Stunden später wurde sie tot im Fluss Prien entdeckt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der inzwischen 22 Jahre alte Angeklagte Hanna auf ihrem Heimweg aus sexuellen Motiven überfallen, auf den Kopf geschlagen und verletzt in den Bärbach geworfen hat, der in die Prien mündet. Laut Obduktion ertrank die Studentin.