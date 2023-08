Verteidigungsminister

Pistorius: weiter keine Marschflugkörper für Ukraine

Bad Reichenhall / Lesedauer: 2 min

Verteidigungsminister Boris Pistorius (M, SPD) bei seinem Besuch der Gebirgsjägerbrigade 23. (Foto: Peter Kneffel/dpa )

Verteidigungsminister Boris Pistorius will nach wie vor keine Taurus–Marschflugkörper an die Ukraine liefern. „Wir sind nach wie vor der Auffassung, dass das jetzt gerade nicht unsere vorrangigste Priorität hat“, sagte der SPD–Politiker am Donnerstag bei seinem Besuch bei der Gebirgsjägerbrigade 23 im bayerischen Bad Reichenhall.

Veröffentlicht: 03.08.2023, 14:04 Von: Deutsche Presse-Agentur