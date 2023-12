Piloten wollen Lufthansa-Tochter Discover bestreiken

Einen Tag vor Weihnachten wollen die Piloten beim Lufthansa-Ferienflieger Discover Airlines streiken. Die Vereinigung Cockpit hat dazu aufgerufen, an diesem Samstag alle Abflüge aus Deutschland zwischen 08.00 und 13.00 Uhr zu bestreiken. Die Fluggesellschaft hatte angekündigt, möglichst für alle Passagiere eine alternative Reisemöglichkeit zu organisieren.

Hintergrund ist der festgefahrene Konflikt um einen ersten Tarifvertrag für die Piloten der vor gut zwei Jahren gegründeten Gesellschaft.

In den fünf Streikstunden standen auf dem Frankfurter Flugplan elf Discover-Flüge, unter anderem zu Langstreckenzielen in Florida und der Dominikanischen Republik. In München ist die Gesellschaft unter Flugnummern der Lufthansa unterwegs, so dass letztlich 16 Abflüge bestreikt werden könnten.