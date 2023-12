Pietreczko spielt bei Darts-WM um Einzug in die dritte Runde

Ricardo Pietreczko will am letzten Tag vor der Weihnachtspause das Ticket für die dritte Runde bei der Darts-Weltmeisterschaft in London lösen. Der 29 Jahre alte Nürnberger mit dem Spitznamen Pikachu bekommt es am Samstag (14.30 Uhr/DAZN und Sport1) mit dem Engländer Callan Rydz zu tun. Pietreczko ist nach seinem starken Jahr 2023 leichter Favorit, obwohl Rydz in der Weltrangliste besser platziert ist. Der Sieger des Duells darf nach den Feiertagen gegen den englischen Topfavoriten Luke Humphries antreten. Humphries hat in dieser Saison mit Abstand am meisten Preisgeld eingespielt.