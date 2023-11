Landkreis Neumarkt

Pfleger soll alte Menschen misshandelt haben

Neumarkt/Nürnberg

Ein Betreuer geht in einem Pflegeheim mit einer Bewohnerin über den Flur. (Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild )

Ein Altenpfleger hat nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft in einem Pflegeheim in Seubersdorf (Landkreis Neumarkt) mehrere alte Menschen misshandelt. Das Amtsgericht Neumarkt entscheide nun, ob es zu einem Verfahren komme, teilte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth am Montag mit.

Veröffentlicht: 06.11.2023, 11:13