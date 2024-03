Pferd tritt aus und verletzt 15-Jährige

Eine 15-Jährige aus Nordrhein-Westfalen ist von ihrem Pferd im Rahmen eines Reitturniers im oberpfälzischen Rieden (Kreis Amberg-Sulzbach) leicht verletzt worden. Als das Mädchen in die Pferdebox kam, soll sich das Tier erschrocken haben und trat aus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dabei wurde die 15-Jährige aus Herne im Bereich des Oberkörpers getroffen. Rettungskräfte brachten das Mädchen am Donnerstag in ein Krankenhaus. Auch ihre Eltern wurden hinzugerufen.