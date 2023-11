Kirche

Pfarrer werden ohne Abitur: Fernstudium für Quereinsteiger

München/Neuendettelsau / Lesedauer: 2 min

Der Mond steht im Morgenlicht hinter einem Kreuz auf einem Kirchturm. (Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild )

Die evangelische Kirche in Bayern bietet fachfremden Quereinsteigern, die Pfarrer werden wollen, künftig ein berufsbegleitendes Fernstudium an. Im September 2024 soll der Studiengang an der Augustana-Hochschule im mittelfränkischen Neuendettelsau starten, wie das Landeskirchenamt am Freitag in München mitteilte.

Veröffentlicht: 10.11.2023, 11:56 Von: Deutsche Presse-Agentur