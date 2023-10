Immobilien

Pfandbriefbank bekommt neuen Chef in schwieriger Zeit

Bei der unter dem Einbruch des Immobilienmarkts leidenden Deutsche Pfandbriefbank (pbb) übernimmt im nächsten Jahr ein neuer Chef das Ruder: Am 1. Februar 2024 soll der Deutsche Bank-Manager Kay Wolf (47) in den Vorstand aufrücken und nach kurzer Einarbeitung Vorsitzender werden, wie das Unternehmen am Dienstag in Garching bei München mitteilte.

