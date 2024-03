Peter Kraus:Habe nie Liebschaften mit weiblichen Fans gehabt

Der Schauspieler und Schlagersänger Peter Kraus, der an diesem Montag seinen 85. Geburtstag feiert, hat nach eigenen Worten nie mit weiblichen Fans angebandelt. „Ich habe nie Bekanntschaften oder Liebschaften mit weiblichen Fans gehabt“, sagte er im Interview der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (NOZ). „Ich weiß, dass es total ungewöhnlich ist. Die meisten großen Stars hatten und haben ihre sogenannten Groupies. Das hat mich nie interessiert. Ich habe tolle Frauen geliebt in meinem Leben, aber alles Frauen, die zu erobern waren. Ich hatte einfach diese Wirkung auf junge Frauen.“

Schon in den 1950er Jahren habe ihn sein Manager ermahnt, nicht das Klischee eines Rock’n’Rollers zu bedienen, so Kraus: „Mein Manager sagte mir zu Beginn meiner Karriere: Du bist jetzt ein Vorbild, und ich möchte, dass du dich entsprechend benimmst. Das war für mich sehr entscheidend. Es hat mir sogar Spaß gemacht, das Vorurteil des angeblich unzivilisierten Rock’n’Rollers zu widerlegen. Alle waren gespannt, was ich denn für ein Typ sei. Ich war aber stets pünktlich, diszipliniert und höflich, besonders Frauen gegenüber.“

Der gebürtige Münchner ist mit Songs wie „Sugar Baby“ oder „Schwarze Rose Rosemarie“ bekannt geworden, er spielte außerdem in Filmen wie „Der Pauker“ oder „Die Frühreifen“ mit.