Pegelstände sinken in Bayern weiter

Die Hochwasserlage in Bayern hat sich am Wochenende weiter entspannt. Am Sonntag waren nur noch an einzelnen Pegeln, insbesondere an der Donau in Niederbayern, die Meldestufen eins oder zwei erreicht. Es wurde erwartet, dass die Wasserstände bis zum Wochenanfang weitgehend wieder im normalen Bereich liegen. Bereits am Samstag hatte der Hochwassernachrichtendienst mitgeteilt, dass die Überschwemmungen im Freistaat mit dem trockenen Wetter enden würden.

Schmelzender Schnee sowie Regen hatten die Pegel einiger Gewässer im Freistaat in den vergangenen Tagen mitunter rapide ansteigen lassen. Vor allem an der Donau und den südlichen Zuflüssen waren zeitweise von den Behörden Warnungen ausgesprochen worden.

Der Deutsche Wetterdienst kündigte am Wochenende weiterhin sonniges Wetter im Freistaat an. Erst zur Wochenmitte wurde wieder Regel beziehungsweise Schnee im Bergland erwartet.