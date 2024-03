Paul Reder zum neuen Würzburger Weihbischof ernannt

Das Bistum Würzburg bekommt einen neuen Weihbischof: Paul Reder, bislang Teampfarrer im Pastoralen Raum Schweinfurter Mainbogen, ist am Montag von Papst Franziskus ernannt worden, wie ein Sprecher des Bistums mitteilte.

Reder wird damit Nachfolger von Weihbischof Ulrich Boom. Der 76-Jährige hatte altersbedingt angeboten, auf sein Amt zu verzichten. Der 52 Jahre alte Reder ist den Angaben nach in Würzburg geboren und wurde 2014 zum Priester geweiht. Seit Juni 2022 ist er Teampfarrer im Pastoralen Raum Schweinfurter Mainbogen mit Sitz in Heidenfeld (Landkreis Schweinfurt). Die Bischofsweihe Reders soll an Christi Himmelfahrt (9. Mai) im Würzburger Kiliansdom durch Bischof Franz Jung erfolgen.