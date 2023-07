Urteil

Patientin in Psychiatrie getötet

München / Lesedauer: 2 min

Eine Figur der blinden Justitia. (Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild )

Nach der Tötung einer Patientin in einer Psychiatrie in Haar bei München ist ein 33–Jähriger des Totschlags schuldig gesprochen worden. Das Landgericht München I habe am Freitag angeordnet, dass er in einer psychiatrischen Klinik bleibe, teilte eine Gerichtssprecherin mit.

Veröffentlicht: 28.07.2023, 16:39 Von: Deutsche Presse-Agentur