Passanten heben Auto hoch und helfen 31-Jähriger nach Unfall

Passanten in München haben nach einem Unfall eine Frau unter einem Auto befreit, indem sie das Auto hochgehoben haben. Die 31-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Frau war den Angaben zufolge am Donnerstag als Fußgängerin auf einem Gehsteig unterwegs gewesen, als eine 82 Jahre alte Autofahrerin beim Abbiegen Gaspedal und Bremse verwechselte. Sie fuhr geradewegs auf den Gehweg und die Frau an. Diese geriet unter das Auto. Gegen die 82-Jährige seien Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher. Bei dem Unfall entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 8000 Euro.