Passanten finden toten Radfahrer

Ein Fahrradfahrer ist in Amberg mutmaßlich bei einem Sturz ums Leben gekommen. Passanten entdeckten den 55–Jährigen auf einem Geh– und Radweg neben seinem Rad, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach fanden die Beamten den Mann dort am Mittwochnachmittag leblos vor. Erste–Hilfe–Maßnahmen blieben erfolglos. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand schließt die Polizei eine Fremdeinwirkung aus. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache laufen in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei, wie es in der Mitteilung hieß.