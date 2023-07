München

Passagiere warten in überhitztem Flugzeug

München / Lesedauer: 1 min

Eine Passagiermaschine steht auf einem Flughafen. (Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild )

Nachdem am Flughafen München Passagiere stundenlang in einem überhitzten Flugzeug warten mussten, hat sich nun die Airline zu dem Vorfall geäußert. „Wir sind sehr betroffen von den Unannehmlichkeiten, die auf einem unserer Flüge entstanden sind, und entschuldigen uns bei allen Passagieren in Deutschland und der Türkei“, hieß es in dem Statement der türkischen Fluggesellschaft Tailwind.

Veröffentlicht: 27.07.2023, 11:50 Von: Deutsche Presse-Agentur