Parteien starten politischen Aschermittwoch

Mit markigen Worten und Angriffen auf den jeweiligen politischen Gegner haben Politiker fast aller deutschen Parteien ihren politischen Aschermittwoch gestartet. Zum Auftakt des „größten politischen Stammtisches der Welt“ warnte CSU-Generalsekretär Martin Huber in Passau vor einer radikalisierten AfD. Rechtsextreme in der AfD seien keine Einzelfälle. „Rechtsextreme in der AfD sind so häufig wie Sandkörner in der Wüste“, sagte Huber. Am Vormittag wurde in Passau die Rede von CSU-Chef Markus Söder erwartet.

Die Ampelparteien SPD und Grüne schickten für den politischen Aschermittwoch ihre Parteichefs Lars Klingbeil und Omid Nouripour ins Rennen, für die FDP sollte Marie-Agnes Strack-Zimmermann sprechen. Für die Freien Wähler tritt der Parteivorsitzende Hubert Aiwanger auf. Erstmals in ihrer neuen Rolle als Kopf eines neuen Wählerbündnisses ist auch die ehemalige Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht in Niederbayern aktiv.