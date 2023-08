Paketbotin fährt sich mit Transporter an Bahnübergang fest

Eine Paketbotin hat sich mit ihrem Transporter an einem gesperrten Bahnübergang in Oberfranken festgefahren. Die Frau habe trotz der Vollsperrung wegen Bauarbeiten an der Bahnstrecke zwischen Coburg und Bad Rodach keinen Umweg nehmen wollen und sei mit ihrem Fahrzeug in Meeder (Landkreis Coburg) im Gleisbett stecken geblieben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Ermittler hätten daraufhin einen Abschleppwagen gerufen, der den Transporter am Mittwoch von der Bahnstrecke zog. Neben einem Verwarnungsgeld müsse die Fahrerin aus dem thüringischen Landkreis Sonneberg auch für den Abschleppdienst zahlen.