Paketbote will Transporter stoppen und wird eingeklemmt

Beim Versuch, seinen davonrollenden Transporter zu stoppen, ist ein Paketbote in Niederbayern unter dem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der 39-Jährige am Dienstag in Bodenmais (Landkreis Regen) aus dem Transporter ausgestiegen, um Pakete zuzustellen, als das Fahrzeug auf der abschüssigen Straße wegrollte.

Der Mann habe mit einem Bein in den Transporter steigen können, danach sei das Fahrzeug aber auf die Seite gekippt und habe den Mann eingeklemmt. Feuerwehrleute hätten den 39-Jährigen geborgen. Er wurde demnach schwer verletzt per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Laut einem Polizeisprecher war die genaue Unfallursache am Mittwoch zunächst unklar. Die Ermittler vermuteten aber, dass der Mann vergessen hatte, im Transporter die Handbremse anzuziehen.