Kennzeichen

Ohne Zulassung: Motorschaden lässt Autokäufer auffliegen

Teublitz / Lesedauer: 1 min

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei. (Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild )

Ein Motorschaden bei seinem just gekauften Auto hat einen 27-Jährigen auffliegen lassen: Der Mann wollte den Wagen ohne Zulassung und Versicherungsschutz vom oberpfälzischen Schwandorf in den benachbarten Landkreis Regensburg überführen. Doch das Auto blieb am späten Montagabend nach wenigen Kilometern noch vor Teublitz auf der Autobahn 93 liegen, wie die Autobahnpolizei am Dienstag mitteilte.

Veröffentlicht: 28.11.2023, 13:31 Von: Deutsche Presse-Agentur