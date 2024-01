Offensivspieler Cardona vom FC Augsburg nach Saint-Etienne

Der französische Offensivspieler Irvin Cardona wechselt auf Leihbasis vom FC Augsburg in seine Heimat zum Fußball-Zweitligisten AS St. Etienne. Das teilte der Bundesligist am Mittwoch mit, zuvor hatten der „Kicker“ und die „Augsburger Allgemeine“ berichtet. Die Leihe ist bis zum Saisonende befristet. Cardona fehlte schon am Dienstag beim Trainingsauftakt, er war freigestellt für Transfergespräche.

Der 26 Jahre alte Angreifer war erst im Januar vergangenen Jahres von Stade Brest nach Augsburg gekommen und ist noch bis zum Sommer 2027 vertraglich gebunden. Er absolvierte bisher aber nur 13 Bundesligaspiele. „Wir sind überzeugt, dass diese Leihe für alle Beteiligten eine optimale Lösung ist, damit Irvin im Sommer gestärkt zum FCA zurückkommen kann“, sagte Sportdirektor Marinko Jurendic.

Wie auch Cardona fehlten zum Trainingsstart Allrounder Mads Pedersen wegen einer Sprunggelenks-Operation und Torwart Tomas Koubek aufgrund einer Ellenbogen-Operation.