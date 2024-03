Offener Wagen über eine Stunde mit laufendem Motor geparkt

Die Polizei hat in der Dinkelsbühler Altstadt (Landkreis Ansbach) einen Wagen sichergestellt, der über eine Stunde lang unversperrt und mit laufendem Motor auf der Straße stand. Wie die Polizei am Montag mitteilte, versuchten die verständigten Beamten, den Motor selbst auszuschalten, was ihnen aber nicht gelang. Als auch der Halter telefonisch nicht zu erreichen war und sich der Wagen auch nicht zusperren ließ, stellten die Einsatzkräfte ihn sicher und brachten das Auto zu einer Polizeidienststelle. Dort konnte der Motor dann gestoppt werden.

Am frühen Abend gelang es den Beamten, die Besitzerin zu erreichen, die angab, dass der Motor aus war, als sie das Auto verließ. Wie ein Polizeisprecher sagte, war der Grund für den Vorfall am Sonntagnachmittag vermutlich ein technischer Defekt. Bei dem Wagen handele es sich um ein Modell, das sich über einen Druckknopf starten lässt.