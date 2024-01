Oetjen ist neuer Vizepräsident des Europaparlaments

Der FDP-Abgeordnete Jan-Christoph Oetjen ist neuer Vizepräsident des Europaparlament. Der 45-Jährige aus Niedersachsen wurde am Dienstag in Straßburg zum Nachfolger von Nicola Beer gewählt, wie das EU-Parlament mitteilte. Die FDP-Politikerin hatte zuvor ihr Abgeordnetenmandat niedergelegt, um Vizepräsidentin der Europäischen Investitionsbank (EIB) in Luxemburg zu werden.

Oetjen war bei der Wahl der einzige Kandidat. Insgesamt vertreten 14 Vizepräsidentinnen und -präsidenten die maltesische Parlamentspräsidentin Roberta Metsola, darunter auch die deutsche SPD-Abgeordnete Katarina Barley.