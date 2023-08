Oberbayern

Oberkörperfreier Klappstuhlwerfer beleidigt Polizisten

Berg / Lesedauer: 1 min

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand. (Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild )

Ein oberkörperfreier Mann hat in Oberbayern betrunken einen Klappstuhl Richtung fahrende Autos geworfen. Ein Fahrer meldete den Vorfall am Freitagabend den Beamten, teilte die Polizei am Samstag mit.

Veröffentlicht: 12.08.2023, 13:13 Von: Deutsche Presse-Agentur