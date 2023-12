Oberbayer gewinnt mehr als 1,5 Millionen Euro im Lotto

Verfrühtes Weihnachtsgeschenk: Mehr als 1,5 Millionen Euro hat ein Oberbayer im Lotto gewonnen. Einzig bei der Superzahl habe dem Mann das Glück gefehlt, wie Lotto Bayern am Freitag mitteilte. „Bei diesem Glückstreffer in der Vorweihnachtszeit darf das Christkind beim Verteilen der Geschenke bestimmt etwas großzügiger sein“, hieß es in der Mitteilung. Gewonnen hatte der Bayer mit den Zahlen 10, 11, 22, 27, 31 und 39.